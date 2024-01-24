إزالة وإيقاف 24 تعديًا ومخالفات بناء عشوائي بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلبية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة أن الوحدة المحلبية لمركز ومدينة مغاغة نظمت حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء تمت الإزالة تحت اشراف الدكتور.عصام محمود نائب رئيس المركز وبحضور عبير حلمى رئيسة قريه برطباط واحمد لطفى مسئول حى غرب المدينة اسفرت علي إزالة وايقاف عدد 6 حالات تعدى على ألارض الزراعيه فى المهد علي مساحة 6 قيراط وتم التحفظ علي بعض من أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأضاف عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ٩ حالات ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف حيث قام محمد عيد رئيس حي غرب ومحمد ابو الليل رئيس حى شمال ومسئول المتغيرات المكانية والتنظيم وإدارة الإزالات والاشغالات بازالة ٣ حالات تعدى على أرض زراعية بحوض تادريس خلف الإرشاد وحوض توما الغربي حوض ابوخمسه علي مساحة قيراط و١٤ سهمًا، إلى جانب ردم حالة حفر بدون ترخيص بميدان الشهداء كما تمكن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة ومسئول الزراعة من إزالة 6 حالات تعدى على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ٤ قراريط و٨ أسهم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة، نظمت حملة لإزالة التعديات بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن وعرفات عبد الله نواب رئيس المركز تم خلالها أزاله ٢ حاله تعدي بالبناء المخالف في المهد بحى شمال المدينه خارج الحيز العمراني بمساحه ٢٠٢ متر باستخدام معدات الوحده المحليه بحضوررئيس حي شمال ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه. وتم عمل المحاضر اللازمه للمخالفين وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون

وأشار عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ان حى جنوب المدينة تمكن من إزالة شدة خشبية لصب شدة خشبية بمساحة ٨٠متر، بالدور الثالث العلوى بشارع الفتح الإسلامي وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه لمنع انتشار البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون بحضور هبة سيد نائب رئيس المدينة، وايمن حسانين رئيس الحى وقسم التنظيم والمتغيرات كما تمكنت الوحده المحليه بقرية البرجاية من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالتى تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية مبانى بمساحة ٢٠ سهم وتم التعامل الفورى معهم وقام قسم التنظيم بحى غرب المدينة برصد وتنفيذ إزاله فوريه لحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني بمساحة ١٥٠ م وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه للقضاء على البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون بحضور كلا من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء الوحده المحليه بقرية البرجاية ورئيس حى غرب وقسم التنظيم

وأعلن تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة قيام الوحدة المحلية بالمركز بحملة تحت إشراف يسرى ابوبكر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص وطه حسين نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص وشرف الدسوقى رئيس الوحدة القروية ببنى موسي ب أسفرت عن إزالة حالتي تعدى بدون ترخيص بمدينة ابوقرقاص وفك شدة خشبية والتحفظ على معدات البناء .

وأكد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أن علاء حمدي نائب رئيس المركز قام يعاونه مصطفى نياظ عضو التفتيش الإداري وجمال عبد الحميد فني تنظيم المدينة بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوقف حالة بناء مخالف للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بمدينة ديرمواس في المهد ( صب سقف حجرة داخل المنزل بالطابق الأرضي)، كما تم إيقاف حالة بناء مخالف للقانون 119 بقرية بني عمران (تعلية حوائط)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا