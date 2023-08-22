الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"نحو صحة إنجابية أفضل".. ندوة بـ فرع "القومي للمرأة" بالمنيا (صور)

ندوة نحو صحة إنجابية
ندوة نحو صحة إنجابية أفضل لفرع القومي للمرأة بالمنيا

شهد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال الندوة التثقيفية التي نظمتها إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تحت عنوان "نحو صحة إنجابية أفضل" وذلك في إطار تنفيذ الخطة العامة لنشر الوعي والتثقيف المجتمعي بمفهوم الصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر وذلك بالتنسيق مع منطقة وعظ المنيا بقيادة الشيخ عيسى محمد محمود مدير عام منطقة وعظ المنيا، والشيخ محمود حسين مدير الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ المنيا، وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمنيا وفرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

 

تناولت الندوة مفهوم الصحة الإنجابية من المنظور الديني والعلمي حيث يعد جزءا أساسيا من الصحة العامة ولم يعد قاصرا على استخدام وسائل تنظيم الأسرة فقط بل أصبح أكثر شمولا وتكاملا بهدف تحسين المستوى الصحي للرجل والمرأة، كما تناولت أهمية الأسرة ومكانتها في المجتمع وحرص الأديان على صحة الإنسان.. كما تم فتح باب النقاش والاستفسارات مع السيدات.

 

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المنيا فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا إدارة الأمومة والطفولة إدارة وعظ المنيا ندوة نحو صحة إنجابية أفضل الدكتورة منال أبوسمرة مقرر فرع القومي للمرأة اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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