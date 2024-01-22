إزالة 24 مخالفة بناء في مراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالحياء والقري التابعة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إنه في إطار إزالة التعديات، نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١١ حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف. حيث قام محمد عيد، رئيس حي غرب، ومحمد أبو الليل، رئيس حي شمال، وإدارة الإزالات والاشغالات بإزالة حالتين تعدى على أرض زراعية في حوض أمين وحوض الخزام على مساحة قيراط و١٠ أسهم. وتمكن مايكل حكيم، رئيس حي جنوب، وبالتنسيق مع إدارة الإزالات والاشغالات، من إيقاف وإزالة حالة بناء مخالف في المهد خلف المرور بحوض توما الغربي. كما قام عاشور سيد عبدالله، رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج، وقسم الإزالات والتنظيم ومسؤول حماية الأراضي، بإزالة حالتين تعدى في المهد على أرض زراعية بقرية أبو جرج والمودة على مساحة قيراط و١٨ سهم. كما قام سالم زغلول، رئيس الوحدة المحلية بالحسينية، وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة، بإزالة ٤ حالات تعدى بالبناء المخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة قيراطين، مع إزالة حالتين بناء مخالف بالقصبى وكفر الشيخ إبراهيم. وتم التحفظ على الخلاطة وبعض مواد البناء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن وعرفات عبد الله نواب رئيس المركز قامت بإزالة ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف في المهد، حيث تم إزالة عدد ١ حالة تعدي بحي غرب المدينة خارج الحيز العمراني و٢ حالة تعدي بحي شمال وإزالة ١ حالة تعدي بقرية بردنوها بمساحة 3 قيراط و٢٠ سهم، باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور رئيس حي غرب وحي شمال ورئيس مجلس قروي بردنوها ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية. وتم عمل المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأوضح عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحلية بقرى نزلة حسين وطوخ الخيل ودمشير وبنى محمد سلطان والبرجاية قامت بحملات تكثيفية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي ملك الدولة. ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ ٨ حالات تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأراضي ملك الدولة بمساحة ١٤١٤ مترًا مربعًا في القرى المذكورة، وتفاصيلها كالتالي: رصد وتنفيذ إزالة فورية لثلاثة حالات تعدي بقرية نزلة حسين تعدي زراعي بمساحة ٥ قيراط و٤ أسهم، ورصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية حفر أساس مبانٍ بمساحة قيراط و١٢ سهم، وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف حفر أساس بمساحة ١٤ سهم بقرية دمشير، وإزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية بقرية بنى محمد سلطان بمساحة ١٢ سهم، وإزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف وحفر أساس بقرية البرجاية بمساحة ٨ أسهم. وتم التعامل الفوري معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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