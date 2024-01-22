الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 24 مخالفة بناء في مراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالحياء والقري التابعة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إنه في إطار إزالة التعديات، نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١١ حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف. حيث قام محمد عيد، رئيس حي غرب، ومحمد أبو الليل، رئيس حي شمال، وإدارة الإزالات والاشغالات بإزالة حالتين تعدى على أرض زراعية في حوض أمين وحوض الخزام على مساحة قيراط و١٠ أسهم. وتمكن مايكل حكيم، رئيس حي جنوب، وبالتنسيق مع إدارة الإزالات والاشغالات، من إيقاف وإزالة حالة بناء مخالف في المهد خلف المرور بحوض توما الغربي. كما قام عاشور سيد عبدالله، رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج، وقسم الإزالات والتنظيم ومسؤول حماية الأراضي، بإزالة حالتين تعدى في المهد على أرض زراعية بقرية أبو جرج والمودة على مساحة قيراط و١٨ سهم. كما قام سالم زغلول، رئيس الوحدة المحلية بالحسينية، وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة، بإزالة ٤ حالات تعدى بالبناء المخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة قيراطين، مع إزالة حالتين بناء مخالف بالقصبى وكفر الشيخ إبراهيم. وتم التحفظ على الخلاطة وبعض مواد البناء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن وعرفات عبد الله نواب رئيس المركز قامت بإزالة ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف في المهد، حيث تم إزالة عدد ١ حالة تعدي بحي غرب المدينة خارج الحيز العمراني و٢ حالة تعدي بحي شمال وإزالة ١ حالة تعدي بقرية بردنوها بمساحة 3 قيراط و٢٠ سهم، باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور رئيس حي غرب وحي شمال ورئيس مجلس قروي بردنوها ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية. وتم عمل المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأوضح عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحلية بقرى نزلة حسين وطوخ الخيل ودمشير وبنى محمد سلطان والبرجاية قامت بحملات تكثيفية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي ملك الدولة. ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ ٨ حالات تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأراضي ملك الدولة بمساحة ١٤١٤ مترًا مربعًا في القرى المذكورة، وتفاصيلها كالتالي: رصد وتنفيذ إزالة فورية لثلاثة حالات تعدي بقرية نزلة حسين تعدي زراعي بمساحة ٥ قيراط و٤ أسهم، ورصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية حفر أساس مبانٍ بمساحة قيراط و١٢ سهم، وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف حفر أساس بمساحة ١٤ سهم بقرية دمشير، وإزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية بقرية بنى محمد سلطان بمساحة ١٢ سهم، وإزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف وحفر أساس بقرية البرجاية بمساحة ٨ أسهم. وتم التعامل الفوري معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

417379279_879941180806172_2367084810339436061_n
417379279_879941180806172_2367084810339436061_n
417684010_879941284139495_3192452683730668548_n
417684010_879941284139495_3192452683730668548_n
418955957_879940994139524_3033889750274050621_n
418955957_879940994139524_3033889750274050621_n
420193090_802199675283563_9211758873460618496_n
420193090_802199675283563_9211758873460618496_n
420224733_802199715283559_3627573721380418536_n
420224733_802199715283559_3627573721380418536_n
420261508_802199018616962_8468322186888294073_n
420261508_802199018616962_8468322186888294073_n
420405881_802199745283556_9066383137377021169_n
420405881_802199745283556_9066383137377021169_n
421043246_760065126141454_439978076733747333_n
421043246_760065126141454_439978076733747333_n
421049201_760076532806980_7171098681420056056_n
421049201_760076532806980_7171098681420056056_n
421442802_694095782901117_4541603344749360888_n (1)
421442802_694095782901117_4541603344749360888_n (1)
المنيا إزالة تعديات مخالفات بناء عشوائي مراكز المنيا الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

"لقوه مع بنتهم في الشقة"… ضبط سيدة وزوجها طعنا طالبا بالدقهلية

قناة السويس تتدخل وتنقذ سفينة تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

تقرير الطب الشرعي يثبت مواقعة طبيب التجميل لشقيقة زوجته بالإكراه

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة