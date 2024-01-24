الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 61 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تموينيةتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين بالمنيا والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

ضبط مخالفات تموينية متنوعة

من جهته، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 49 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود ميزان)، و12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (منتهية الصلاحية - بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن مديرية التموين بالمنيا من خلال التنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظوة التسع وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وكمديرتي الصحة والطب البيطري على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية لفرض الأنضباط التمويني على الأسواق  وضبط الأسعار والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصًا على صحة المواطنين ووضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم يوميًا بكل أحياء المدن والقرى التابعة لها، مشيرًا إلى أنه شدد على الرقفابة التموينية تكثيف هذه الحملات.

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تموين المنيا ضبط 61 مخالفة تموينية حملات علي المخابز والأسواق مديرية التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

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