رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليتي الزراعة والعلوم في أسبوعها الأخير

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم، جولة تفقدية جديدة؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية داخل لجان الكليات، والتي من المقرر أن تُختتم هذا الأسبوع، وذلك بزيارة لكليتي الزراعة، والعلوم، رافقه خلالها الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد علي محمود، عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليتين .

واطمأن رئيس جامعة المنيا خلال جولته، على الالتزام بضوابط ومحظورات الامتحانات، وعدم الاخلال بقواعدها أو اصطحاب الهاتف المحمول، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم وإتاحة كافة سبل الراحة والدعم مع الحفاظ على الهدوء داخل اللجان وانضباطها، مؤكدًا على حرصه ومتابعته المستمرة لأعمال الامتحانات طوال فترة انعقادها وحتي انتهائها في الرابع والعشرين من يناير الجاري .

وشدد رئيس جامعة المنيا، على ضرورة تواجد أساتذة المادة الممتحنة بلجان الامتحانات للإجابة على استفسارات الطلاب، وحل أية مشكلة قد تطرأ، والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية لقواعد الجودة والقياس والتقويم لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

يذكر أن رئيس جامعة المنيا كان قد استقبل بمقر مكتبه، الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي، أستاذ التخطيط التربوي، ووزير التربية والتعليم الأسبق، وأحد أعضاء لجنة المقابلات للمترشحين لمنصب عمداء كليتى التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة، والتي بدأت أعمالها بمقابلات المرشحين لعمادة كليتى التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة.

ورحب رئيس الجامعة بالدكتور الهلالي، والدكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا الأسبق، وجميع أعضاء لجان اختيار عمداء الكليات ضيوف الجامعة التي ضمت الدكتورة زينب أمين، والدكتورة تيسبى محمد رشاد، والدكتور بطرس حافظ بطرس، والدكتور شهيناز محمد عبد الله، ود. أنور رياض عبد الرحيم، د. جمال فضل، ود. مشيرة محمد الشريعي، والدكتورة وداد محمد سكران، لاختيار عمداء كليات التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والصيدلة، وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة.

وخلال اللقاء تبادل الحضور وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق أهداف ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وفقًا لرؤية مصر 2030، كما ناقش الحضور أهمية الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية في مجال التخطيط التربوي للارتقاء وتطوير النظم التعليمية والإدارية بالمؤسسات التعليمية.

رئيس جامعة المنيا يتفقد الأمتحانات بكليتي الزراعة والعلوم

رئيس جامعة المنيا يتفقد الأمتحانات بكليتي الزراعة والعلوم

رئيس جامعة المنيا يتفقد الأمتحانات بكليتي الزراعة والعلوم

رئيس جامعة المنيا يتفقد الأمتحانات بكليتي الزراعة والعلوم