غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية السلام ببني مزار بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا قافلة طبية علاجية بقرية السلام التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة على مدار يومي 22 و23 من يناير الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية، وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

التخصصات التي تضمها القافلة

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الانف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

توقيع الكشف الطبى على 1871 حالة في سمالوط

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد نظمت قافلة طبية علاجية بقرية طحا بمركز سمالوط على مدار يومي 17 و18 يناير الجاري أسفرت فاعليات القافلة عن توقيع الكشف الطبى علي 1871 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات

كما كانت المديرية قد سبق وأعلنت توقيع الكشف الطبي على 1711 حالة خلال قافلة طبية بقرية منبال التابعة لمركز مطاي على مدار يومي 15 و16 يناير الجاري وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.



أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1711 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة شملت عدد 365 حالة جراحة، 399 حالة أطفال، 364 باطنة، 102 نساء،65 أسنان، 199 جلدية، 159 حالة أنف وأذن، 58 تنظيم الأسرة، إلى جانب إجراء 222 تحليلًا مختلفا و16 أشعة سينية وموجات صوتية و125 كشف مبكر للضغط والسكر وإجراء خلع أسنان لعدد 11 حالة بعيادة الأسنان وتحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 178 مترددًا.