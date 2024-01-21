إزالة 33 حالة مخالفات بناء عشوائي في مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية والتصدي لكافة أنواع التعدي بالمهد وإزالة فورية للمخالفة وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببني مزار نفذت ١١ حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف. حيث قام محمد عيد، رئيس حي غرب، والأستاذ محمد أبو الليل، رئيس حى شمال، وإدارة الإزالات والاشغالات بإزالة ٣ حالات تعدي على أرض زراعية بحوض أمين وحوض العمدة وحوض تادريس على مساحة ٢ قيراط و١٠ أسهم، كما تمكن سالم زغلول، رئيس الوحدة المحلية بالحسينية، وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة من إزالة ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني على أرض زراعية على مساحة ٣ قراريط و٨ أسهم بحوض جليد ومنشأة أبو عزيز. وتصدى حمدي عبدالله، سكرتير الوحدة المحلية بصندفا، لحالة تعدي على أرض إصلاح زراعي بعزبة الشريف على مساحة ١٨ سهم، وقام عوده راضي نصير، رئيس الوحدة المحلية ببني على وقسم الإزالات والتنظيم والإشغالات ومسؤول الزراعة، بإزالة ٣ حالات تعدي على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة قيراطين. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إزالة ٥ حالات تعدى في زراعة بمساحة ٢،٥ قيراط في قري بنى احمد الغربية وبنى محمد سلطان، تحت إشراف إكرام محمود وهبة سيد نواب المدينة ومحمد على رئيس قرية بنى محمد سلطان وانتصار احمد رئيس قرية بنى احمد. تمت إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وتم رصد وتنفيذ إزالة لأربع حالات تعدى بالبناء المخالف في حي غرب المدينة، بما في ذلك فك شده خشبيه بمساحة 50 متر في منطقة الزيني بركات وفك شده خشبيه بمساحة 200 متر في منطقة ارض غرب مضرب الرز وإزالة جزئية لحوائط الدور الأول العلوي في منطقة أرض غرب مضرب الأرز. تم التعامل مع المخالفين ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة وتحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي مدينة ملوى، تستمر الحملات الميدانية لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف وإزالتها، وذلك بتوجيه من اللواء أحمد السايس رئيس المدينة. تم التصدي وإزالة حالة بناء بالدور السابع علوى بشارع مستجد من البوشى بحى شمال١ المدينة، وتم التحفظ على المولد المستخدمة في البناء. كما تم التصدي وإزالة أعمال البناء المخالف والعشوائي بتوجيه من اسامه سيبويه نائب رئيس المركز.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا