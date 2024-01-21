الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 33 حالة مخالفات بناء عشوائي في مراكز بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية والتصدي لكافة أنواع التعدي بالمهد وإزالة فورية للمخالفة وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببني مزار نفذت ١١ حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف. حيث قام محمد عيد، رئيس حي غرب، والأستاذ محمد أبو الليل، رئيس حى شمال، وإدارة الإزالات والاشغالات بإزالة ٣ حالات تعدي على أرض زراعية بحوض أمين وحوض العمدة وحوض تادريس على مساحة ٢ قيراط و١٠ أسهم، كما تمكن سالم زغلول، رئيس الوحدة المحلية بالحسينية، وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة من إزالة ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني على أرض زراعية على مساحة ٣ قراريط و٨ أسهم بحوض جليد ومنشأة أبو عزيز. وتصدى حمدي عبدالله، سكرتير الوحدة المحلية بصندفا، لحالة تعدي على أرض إصلاح زراعي بعزبة الشريف على مساحة ١٨ سهم، وقام عوده راضي نصير، رئيس الوحدة المحلية ببني على وقسم الإزالات والتنظيم والإشغالات ومسؤول الزراعة، بإزالة ٣ حالات تعدي على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة قيراطين. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إزالة ٥ حالات تعدى في زراعة بمساحة ٢،٥ قيراط في قري بنى احمد الغربية وبنى محمد سلطان، تحت إشراف إكرام محمود وهبة سيد نواب المدينة ومحمد على رئيس قرية بنى محمد سلطان وانتصار احمد رئيس قرية بنى احمد. تمت إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وتم رصد وتنفيذ إزالة لأربع حالات تعدى بالبناء المخالف في حي غرب المدينة، بما في ذلك فك شده خشبيه بمساحة 50 متر في منطقة الزيني بركات وفك شده خشبيه بمساحة 200 متر في منطقة ارض غرب مضرب الرز وإزالة جزئية لحوائط الدور الأول العلوي في منطقة أرض غرب مضرب الأرز. تم التعامل مع المخالفين ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة وتحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي مدينة ملوى، تستمر الحملات الميدانية لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف وإزالتها، وذلك بتوجيه من اللواء أحمد السايس رئيس المدينة. تم التصدي وإزالة حالة بناء بالدور السابع علوى بشارع مستجد من البوشى بحى شمال١ المدينة، وتم التحفظ على المولد المستخدمة في البناء. كما تم التصدي وإزالة أعمال البناء المخالف والعشوائي بتوجيه من اسامه سيبويه نائب رئيس المركز.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات مراكز المنيا تعديات بناء عشوائي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

مواد متعلقة

توقيع الكشف الطبي على 1871 حالة ضمن "حياة كريمة" بقرية طحا الأعمدة بالمنيا

رئيس "مياه المنيا" يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية

الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية بعدد من العزب والنجوع بالمنيا

إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الصحة المهنية بالمنيا

زراعة 85 شجرة على طريق "مصر- أسوان" الزراعى بمطاى فى المنيا

إزالة وإيقاف 31 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمراكز المنيا

ندوة توعوية في المنيا تناقش " الفكرالوسطي ومواجهة التطرف الفكري والأرهاب"

استمرار ضخ سلع غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار بالمنيا

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

"توفر 20 مليار دولار سنويًا".. عبدالمنعم السيد يطالب بتحصيل رسوم من ضيوف مصر

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

رجب البنا: اكتشاف الذهب الجديد يتبع المعايير الدولية ويعزز الاقتصاد المحلى

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء