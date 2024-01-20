السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه المنيا" يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية

رئيس مياه المنيا
رئيس مياه المنيا يتفقد تطهير بحيرات الأكسدة

تفقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا ، يرافقه مسؤلي جهاز المنطقة الصناعية اليوم السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤، أعمال تطهير وصيانة محطة معالجة بحيرات الأكسدة بالمنطقة الصناعية بطاقة استيعابية ٤٠٠٠٠ متر مكعب/ يوميا وتخدم العديد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا وكذلك منطقة الغابات الشجرية.

 

ووجه رئيس مياه المنيا، بضرورة القيام بأعمال التطهير والصيانة بشكل مستمر وذلك لضمان حسن سير وانتظام العمل وكذلك حل أي شكاوى من المستثمرين بشكل فوري وسريع.

 

كما تفقد رئيس شركة مياه المنيا، أعمال صيانة ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية شرق النيل، بطاقة تصميمية ٥٤٠ل/ث وتخدم المنطقة الصناعية والتأكيد على انتهاء الأعمال خلال أسبوع  مما يساهم في تعزيز الطاقة الإجمالية لمحطات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا حرص الشركة على المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ الأعمال والصيانة، مع تسخير كافة الإمكانيات التي تساهم في توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمصانع.

 

يذكر أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، قد عقد الاجتماع الدوري لمديري عموم السلامة والصحة المهنية بعدد ٢٤ شركة تابعة وذلك بالتنسيق مع فريق السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة برئاسة العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة.

 

يهدف الاجتماع إلى تطوير مهارات القيادة اللازمة لتحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية والتعامل مع حالات الأزمات والطوارئ، مناقشة أسباب الحوادث خلال العام الماضي ووضع إجراءات تصحيحية لتفادي تكرارها وكذلك التأكيد إجراءات السلامة داخل عنابر الكلور طبقًا للمواصفات العالمية، عرض مؤشرات الأداء الرئيسية للسلامة والصحة المهنية للشركات التابعة، عرض التجهيزات الخاصة بالمسابقة السنوية للسلامة والصحة المهنية لرفع كفاءة ومهارات العنصر البشري.

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مياه المنيا التطهيرات ببحيرات الأكسدة احلال وتجديد محطة الصرف المنطقة الصناعية المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

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