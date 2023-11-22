استمرار العمل بمحطة رفع الصرف الصحي ضمن "حياة كريمة" بقرية أبو خلقة في المنيا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، محطة رفع الصرف الصحي بقرية أبو خلقة والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

وقال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه كلف هاني محمود نائب رئيس المركز بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أبو خلقة حيث تفقد نائب رئيس المركز والمدينة يرافقه نصر ربيع رئيس القرية محطة رفع الصرف الصحي بقرية أبوخلقة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتأكد من سير العمل بها وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وأوضح، أن محطة الصرف الصحي بقرية أبو خلقة والتي يتم إنشائها ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة تبلغ مساحتها 500 متر وتخدم مايزيد عن 8 ألاف مواطن وتعد من المشروعات الهامة والضرورية لأبناء القرية ومطلب اساسي لهم، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد حتي الآن.

وشدد رئيس المركز والمدينة، على بذل أقصى جهد للانتهاء من تنفيذ المحطة وفق الجدول الزمني مع مراعاة الجودة في التنفيذ، كما شدد على نائبه ورئيس القرية بإزالة أي معوقات قد تعوق العمل بالمحطة، للانتهاء من هذه المشروعات وأستفادة المواطنين بها.

وقال رئيس المركز والمدينة، إن هذه المتابعات تأتي في ضوء توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومتابعة القطاعات الخدمية مؤكدا استمرار الجولات لمتابعة مشروعات المبادرة بالوحدات المحلية القريوية الأربع على مستوي مركز ومدينة ديرمواس، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس لا تألوا جهدا لرفع كفاءة كافة الخدمات بجميع القطاعات الخدمية لنيل رضا المواطنين.

محطة رفع الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بديرمواس

محطة رفع الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بديرمواس

محطة رفع الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بديرمواس

محطة رفع الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بديرمواس