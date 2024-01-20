الأحد 21 يناير 2024
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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1871 حالة ضمن "حياة كريمة" بقرية طحا الأعمدة بالمنيا

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية طحا الأعمدة بسمالوط لصحة المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، توقيع الكشف الطبي على 1871 حالة خلال قافلة طبية بقرية طحا الأعمدة التابعة لمركز سمالوط على مدار يومي 17 و18  يناير الجاري وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.
 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1871 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات وشملت 460 حالة أطفال و320 باطنة و79 نساء 181 أسنان ؛ وعدد 217 جلدية؛ و203 أنف وأذن؛ و25 تنظيم أسرة و181 مسالك و57 رمد إلى جانب أنه تم عمل عدد 177 تحاليل مختلفة و4 حالة موجات صوتية و12 حالة أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر89  متردد وتم إجراء خلع أسنان لعدد 13 حالة بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى عدد 7 حالات لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 142 مترددا.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تأتي فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

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صحة المنيا قافلة طبية الكشف علي 1871 حالة قرية طحا الأعمدة بسمالوط مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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