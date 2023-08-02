الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق 8 قوافل طبية لقري «حياة كريمة» بالمنيا خلال يوليو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إنه تم إطلاق 8 قوافل علاجية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” خلال شهر يوليو الماضي، كان آخرها القافلة الطبية لأهالي قرية تندة بمركز ملوي والتي استمرت علي مدار يومي 31 يوليو و1 أغسطس الجاري.

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وأضاف “حسانين” أن قوافل “حياة كريمة” الطبية والعلاجية بدات بقافلة لأهالي قرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس يومي 5 و6 يوليو، تلتها قافلة آخري لأهالي قرية طوخ بنفس المركز ثم قافلة لأهالي قرية البراجيل التابعة لمركز ملوي يومي 12 و13 يوليو، وقافلتان لقري مركز مغاغة الأولي بقرية بقرية شارونة يومي يومي 17 و18 يوليو والثانية بقرية قرارة يومي 19 و20 يوليو وقافلة لأهالي قرية السلطان حسن بمركز أبوقرقاص يومي 24 و25 يوليو المنقضي

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وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المديرية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة المنشآت الصحية يتم حاليا إحلال وتجديد مستشفي مطاي بتكلفة 303,9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 39 %، و مستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376,2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ40 %  بالإضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات حياة كريمة، مشيراً إلى استمرار أعمال إحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 392,6 مليون جنية بنسبة تنفيذ 73 % ، واستمرار أعمال الإنشاء لمستشفى مغاغة وتخدم 640 ألف و963 نسمة ، بنسبة تنفيذ تصل الى 26% ، و مستشفى أبوقرقاص وتخدم 648 ألف و642 نسمة بنسبة تنفيذ 25 %  

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وأكد وكيل وزارة الصحة علي أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتسلم 29 وحدة صحية موزعة على النحو التالى : 5 وحدات صحية بقرى مركز ديرمواس وهى ( أبو خلقة - تانوف - تل عمران - جزيرة تل عمران - نزلة محمود ) و 6 وحدات بقرى مركز العدوة، وهى : (الباجور - زاوية برمشا - منشأة حلفا- نزلة رمضان – الاقدام 5 –النصر 6 ) و5 وحدات بقرى مركز مغاغة ، وهى : ( البلاعزتين – دير الجرنوس – ملاطية – ميانة الوقف – نزلة بنى خلف ) ، و4 وحدات بقرى مركز ملوى، وهى : ( نجع العرب – نزلة تنده – نزلة حمزاوى – نزلة شرموخ ) ، و9 وحدات بقرى مركز أبو قرقاص، وهى : ( أبيوها - السحالة- المطاهرة القبلية- بنى حسن الشروق – الفقاعى - زاوية حاتم - نزلة أسمنت - جريس - نزلة جريس.

صحة المنيا 8 قوافل طبية وعلاجية أهالي القري خلال سولسو الماضي أستمرار إحلال وتجديد 5 مستشفيات إنتهاء تجديد 29 وحدة صحية الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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