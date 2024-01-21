الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 27 مخالفة تموينية في المنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لضبط الحالة التموينية وضبط الأسعار والأسواق والتأكد من التزام أصحاب المخابز بمواعيد التشغيل وانتاج خبز مطابق للمواصفات وضبط كافة المخالفات.

قال محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز برئاسة الدكتور أبو الدهب عبدالعظيم مدير إدارة تموين ديرمواس، نظمت حملة تموينية ضمت هاني محمد عبدالغني، إدارة تموين ديرمواس وحماد عبد الله عبدالمالك، مكتب تموين نزلة البدرمان، للقيام بحملة تفتيشية على المخابز البلدية بنطاق مجلس قروي نزلة البدرمان أسفرت عن تحرير 27 مخالفة متنوعة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات جاءت ما بين خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم إعلان مواعيد التشغيل وعدم نظافه أدوات العجن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات وتكليفات اللواء محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق، ومراقبة الحالة التموينية والأسعار تحت إشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والتي تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وحماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والوحدات القروية التابعة لها لتحقيق الأنضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا إلى أنه شدد علي مسئولي الإدارة متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الأسواق وذلك تحت اشراف ومتابعة مدير الإدارة ورئيس الرقابة التموينية بالمركز.

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المنيا تحرير 27 مخالفة تموينية مركز ديرمواس بالمنيا حملة رقابية علي المخابز والأسواق محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس

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