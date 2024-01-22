الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا": استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفيات المحافظة

إحلال وتجديد المستشفيات
إحلال وتجديد المستشفيات بالمنيا

تابعت مديرية الصحة بالمنيا معدلات الإنجاز للمشروعات الصحية الجارى تنفيذها للوقوف على سير العمل بكل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، حيث أكد محافظ المنيا دعمه الكامل لكل المشروعات الصحية، وتسخير إمكانيات المحافظة لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة للارتقاء بالقطاع الصحي، موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروعات الصحية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

 

من جهته؛ أكد الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 324 مليون جنيه، والتى ستخدم 361431 نسمة، ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 400 مليون جنيه، لتقدم الخدمات الطبية لـ115759 نسمة، وإحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 419 مليون جنيه، لتقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ316580 نسمة، وإنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألفًا و963 نسمة، وإنشاء مستشفى أبوقرقاص ليخدم 648 ألفًا و642 نسمة بتكلفة بلغت 133 مليونًا و837 ألف جنيه، مشيرًا إلى استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة لـ8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة بنسب تنفيذ تجاوزت الـ90%، إلى جانب تطوير عدد 111 وحدة صحية بقرى المحافظة، واستلام 38 وحدة صحية وتشغيلها، بعد رفع كفاءتها، وإنشاء 3 مراكز تنمية أسرة بدلجا وشارونة والجهاد.

 

وأوضحت الدكتورة مروة محمد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة، أنه يتم عمل تطوير ورفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة شملت حميات بنى مزار بتكلفة 51 مليونًا و295 ألفًا، والتي ستخدم 115759 نسمة، وحميات ديرمواس بتكلفة بلغت 34 مليونًا و981 ألف جنيه، والتي ستخدم 441950 نسمة، وحميات سمالوط بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، والتي ستخدم 142009 أشخاص، وحميات ملوى بتكلفة 55 مليونًا و425 ألفًا، والتي ستخدم 215379 نسمة، وحميات مغاغة بتكلفة 55 مليونًا و678 ألفًا، والتى ستخدم 673011 نسمة، وحميات العدوة بتكلفة 39 مليونًا و312 ألفًا، والتي ستخدم 316580 نسمة، وصدر بنى مزار بتكلفة 41 مليونًا و305 آلاف، ستخدم 115759 نسمة، وصدر ملوى بتكلفة 44 مليونًا و568 ألفًا، والتى ستخدم 215 ألفًا و379 نسمة.

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صحة المنيا احلال وتجديد المستشفيات والمنشآت الصحية تطوير ورفع كفاءة 8 مستشفيات الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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