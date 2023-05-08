صحة الشيوخ توصى بـسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الاستقبال بحميات المنيا

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران (رئيس اللجنة) وحضور الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة وبحضور ممثلي الحكومة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب الدكتور محمد صلاح البدرى بشأن: تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مستشفى حميات المنيا و حالة مبنى الاستقبال.



ومن جانبه أوضح النائب الدكتور محمد صلاح البدرى مقدم الاقتراح أنه من الضرورى تحسين مستوي الخدمات المقدمة في مستشفى حميات المنيا و حالة مبنى الاستقبال لما يتحمله الأهالي من عبء الانتقال للمحافظات المجاورة، حيث أن مستشفيات الحميات تعد خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض السارية، وحيث أن أزمة كورونا قد أبرزت أهمية تلك المستشفيات بشكل كبير.. نجد أن كثير من تلك المستشفيات تعاني من ضعف شديد في الخدمات المقدمة بها.

واشار البدري إلي أن مستشفى حميات المنيا تعاني فيها العناية المركزة منذ فترة كبيرة من نقص حاد في المستهلكات لدرجة عدم وجود شرائط لقياس نسبة السكر في الدم منذ فترة، بالإضافة إلى عدم وجود اختبارات كوفيد لفترات طويلة بالمستشفى من الأساس!... والأمر الأخطر هو وجود أزمة تسريب مياه في مبنى الاستقبال منذ فترة طويلة تقترب من العام دون أن يحاول أحد إصلاح التسريب لدرجة أن فنيين الأشعة يعانون من أن غرفة التحميض الموجودة بالدور الأرضي بقسم الأشعة يتساقط عليهم فيها المياه من الحمام الموجود أعلاها.. وقد تم إبلاغ الإدارة منذ شهر مايو ۲۰۲۲ دون أن يقوم أحد حتى بمعاينة الغرفة.. الأمر الذي يعرض المبني كله للخطر، فقد أدى التسريب الموجود إلي تساقط أجزاء من السقف والحائط مما يشكل خطر حدوث تلف في الأجهزة كذلك حدوث ماس كهربائي لوجود أسلاك خارجة من الحائط ومصابيح السقف.



وطالب البدرى مقدم طلب الإحاطة بسرعة تطوير مستشفى حميات المنيا.