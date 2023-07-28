تحرير 21 محضرًا تموينيًا فى حملة على الأسواق والمخابز بمطاى بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 21 مخالفة متنوعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاى إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد، مدير تموين مطاي ومباحث التموين والطب البيطري ومفتشي التموين قامت بشن حملات تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأوضح رئيس المركز أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز والأسواق بمطاي وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرًا تموينيًا.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: 12 محضرًا للمخابز منها 10 محاضر نقص وزن ومحضر سجل تفتيش ومحضر مغلق، كما تم تحرير 9 محاضر سلع منها 2 محضر ذبح خارج السلخانة ومحضر زيوت محركات بدون فواتير و2 محضر عدم وجود شهادة صحية ومحضر عدم مطابقة للمواصفات و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي بإجمالي 9 محاضر للسلع.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية وتحقيق شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع الجهات المعنية تكثف من الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، حرصًا على صحة المواطنين وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.