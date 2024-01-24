القبض على أب قتل ابنته بسبب خلافات أسرية فى المنيا

شهدت إحدى قرى مركز المنيا، جريمة بشعة عندما قام أب بقتل ابنته مستخدمًا آلة حادة داخل المنزل لخلافات أسرية متجردًا من المشاعر الإنسانية، وتم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بقيام شخص بقتل ابنته، داخل غرفتها بإحدى قرى مركز المنيا.

وانتقل فريق من البحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين قيام شخص يبلغ من العمر 45 سنة بقتل ابنته 18 سنة بسبب خلافات أسرية، حيث تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم آلة حادة، وقام فريق من النيابة العامة بمركز المنيا، بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، بمعاينة مسرح الجريمة والجثة، حيث تم اكتشاف وجود جرح قطعي بالرقبة، وتقرر نقلها إلى مشرحة المستشفى وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي، بمعاينة الجثة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها. وكلف البحث الجنائي باستكمال التحريات في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم تحت تصرف النيابة.