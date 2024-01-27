السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 29 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز والمحال في "أبوقرقاص" بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز والمحلات التجارية بأبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي المحلات التجارية والأسواق والمخابز البلدية المدعمة لضبط المخالفات والتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات وألتزام أصحاب المخابز بمواعيد التشغيل

 

قال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف ادارة التموين بابوقرقاص على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبر المنتج أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢٩ محضرا متنوعا 

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن  وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل زيارات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها

 

وأكد رئيسش المركز والمدينة أن هذه الحملات والتي تتم بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية مثل مباحث التموين وحماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري بالمركز تأتي بهدف فرض الأنضباط التمويني علي الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من السلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين ومنع كافة الممارسات الأحتكارية وضبط جميع المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال مرتكبيها.

وأشار إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها مشددا على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية؛ للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف الخبز والمحلات التجارية بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص مستمرة في تكثيف هذه الحملات لتوفير كافة أحتياجات المواطنين وعدم استغلالهم.

حملة تموينية علي المخابز والمحلات التجارية بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز والمحلات التجارية بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز والمحلات التجارية بأبوقرقاص بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز والمحلات التجارية بأبوقرقاص بالمنيا
المنيا تحر 29 مخالفة تموينية حملة رقابية علي المحلات والمخابز مركز أبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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