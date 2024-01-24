إطلاق حملة "ستر ودفا" لتوزيع بطاطين وألحفة على غير القادرين بالمنيا

أطلق فرع جمعية الأورمان بالمنيا، حملة "ستر ودفا وإطعام"، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، والتي تستهدف توزيع آلاف الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة المنيا.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم مشيرا إلي الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى المنيا برعاية محافظ المنيا، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

طريقة المشاركة في “ستر ودفا” بالمنيا

وأوضح شعبان، أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين أن يتبرعوا لحملة ستر ودفا واطعام بالمشاركة في توفير بطانيتين بتكلفة 240 جنيها، أو 3 بـ360جنيه، أو توفير بطانيتين ولحاف بـ455 جنيها، ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأشار شعبان إلى أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

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