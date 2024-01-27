زراعة 75 شجرة ضمن "100 مليون شجرة" على طريق "مصر - أسوان" في "مطاي" بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا زراعة الأشجار المثمرة والزينة بالشوارع والطرق الرئيسية وذلك في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة كما كثفت من أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي انه في غطار تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تم استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم استكمال زراعه ٧٥ شتله متنوعه بطريق مصر أسوان الزراعي بالجانب الشرقي لطريق مصر أسوان الزراعي بجوار ميدان أم الشهيد، وتدعيم الحديقه رقم ١ أمام اداره الزراعه بمطاي، وتم عمل جواري للاشجار المزروعه وري النباتات القديمه ونظافه منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم نظافه الحشائش ورفعها ودهان جزوع الاشجار وتسويه ونظافه أمام المطرانيه بالمناهره بالتعاون مع اداره الطريق الدائري والحمله الميكانيكيه بمجلس مدينه مطاي بحضور حسن جلال مدير اداره تجميل وتطوير المدينه.

وأكد رئيس المركز والمدينة ان الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاي مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين حيث تم تكثيف أعمال النظافه بقطاع بردنوها وقطاع ابوان بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم وذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز حيث قامت الوحده المحليه لقريه بردنوها برفع كافه المخلفات اليوميه من نقاط تجميعها بشوارع القريه والتوابع ورفعها الي المقلب الرئيسي باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور ربيع عبد الحليم رئيس القريه ومشرفي البيئه والحمله الميكانيكيه وبالتعاون مع هندسه صرف مطاي، قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبوان برفع المخلفات الموجوده بمدخل أبوان الشرقي وكافه التراكمات الموجودة على الطرق وعلى مصرف أبوان، بحضور سعيد أبو زيد رئيس القريه ومشرفي البيئه والحمله الميكانيكية.

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