السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورشة تبادل خبرات بين شركتي "مياه المنيا والفيوم" في مجال التوعية

المهندس رجب السعيد
المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

قال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، إنه تم عقد ورشة تبادل خبرات بين شركتي المنيا والفيوم بالتعاون مع اليونيسف ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم وبحضور كلا من الدكتور ريمون شكري منسق عام المشروع ومحمد زواوي منسق المشروع ومديري العلاقات العامة والتوعية والاعلام بالفيوم ومديري العلاقات العامة والتوعية والاعلام وإدارة القرض الدوار والقطاع المالي بالشركة.

وأوضح رئيس الشركة أن الاجتماع ناقش كيفية قياس المعرفة الخاصة ببرنامج توعية الأطفال للحفاظ علي المياه والصحة والتغذية للمدرسين والطلبة من خلال كيفية تطبيق الإختبار القبلي عليهم وطرق التطبيق من حيث المدخلات والمخرجات مما يساعد في الوصول إلي نتائج محددة تساعدنا في تحقيق الأهداف المرجوة للمشروع.

وكان المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا قد سبق وأكد على أن الشركة وضعت خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسي للمحطات، وتحسين أداء الشركة علي مستوي كافة القطاعات والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة وكذلك الاهتمام بجودة المياه المنتجة من المحطات، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والاهتمام بحل شكاوى المواطنين فى أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، إجتماع الجمعية العمومية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، وممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى في 30/6/2023  واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء لشركة مياه المنيا وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية بإتخاذ الشركة كافة الإجراءات اللآزمة لتلافى تلك الملاحظات فى إطار زمني محدد.

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مياه المنيا زرشة تبادل خبرات شركتي مياه المنيا والفيوم بالتعاون مع اليونيشيف مشروع صحتهم سلامتهم المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

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