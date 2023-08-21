رئيس "مياه المنيا" يتفقد أعمال تطوير محطة معالجة الصرف بأبو قرقاص

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، يرافقه الدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة، أعمال تطوير محطة معالجة صرف صحي ابو قرقاص ومحطة مياه سلطانة المرشحة .

بدأ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي جولته بتفقد اعمال إحلال وتجديد محطة معالجة صرف صحي مركز أبو قرقاص، والتي تبلغ طاقتها الإستعابية 40000 متر مكعب يوميا وجاري عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60000 متر مكعب يوميا.

وشدد "السعيد"، على ضرورة الاهتمام بانجاز اعمال الاحلال والتجديد وتأهيل المحطة لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي من محطات الرفع الجديدة بقري مركز أبو قرقاص، وأنه سيتم تسلم المحطة بعد الأعمال مؤهلة للحصول علي شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM.

كما تفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه سلطانة المرشحة بمركز المنيا، مشدد على أهمية عمل الصيانه الدورية للآلات والمعدات واستخدام مهمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري.

رئيس مياه المنيا يتفقد محطتي معالجة صرف ومياه مرشحة

رئيس مياه المنيا يتفقد محطتي معالجة صرف ومياه مرشحة