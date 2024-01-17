عضو "شعبة المواد الغذائية" يعلن موعد عودة الاستقرار بأسعار السلع

أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه علي الرغم من التحديات التي تواجهها مصر من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت بشكل كبير علي كل بلدان العالم وليس مصر وحدها، إلا أن الخطة الاقتصادية الاستباقية التي وضعتها الدولة نجحت في تقليل آثارها.

وقال "المنوفي" في تصريحات له: "متفائلون رغم كل هذه التحديات، بقدرة مصر علي تجاوز هذه الأزمة"، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد عودة الاستقرار للأسعار وانضباط الأسواق بالشكل الذي يشعر معه المواطن بالارتياح في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار عدد كبير من السلع الغذائية.

وأشاد ببدء العمل رسميًا باتفاقية "البريكس" والذي انضمت مصر له بموافقة جميع أعضائه، مؤكدًا أن من أهم مكاسب الانضمام للتكتل الاقتصادي هو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملة المحلية، وهو ما يخفف الضغط علي الدولار الذي يستنزف في استيراد الكثير من السلع، كما أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس يسهم في زيادة الصادرات الصادرات المصرية لأسواق الدول الأعضاء، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية مما يرفع من القيمة التنافسية للمنتج المصري ويعمق الصناعة الوطنية.

وقال المنوفي، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيكون سيحقق استفادة اقتصادية كبرى، من خلال العمل على تشجيع زيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، ثم قيام الحكومة بعمل اتفاقيات لتبادل العملات مع البنوك المركزية لجميع الدول الأعضاء لتسهيل عمليات التجارة البينية.