"حقوق الإنسان" بالشيوخ: استئناف الحوار الوطنى ضرورة فى الفترة الراهنة

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار استنئاف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميا يؤكد أن الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تستمع لكل الأراء الوطنية صاحبة الرؤية المميزة للنهوض بالبلاد لما تسحقته، وذلك للقضاء على الأزمة الاقتصادية لا سيما في ظل العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي.

يُثبت جدية الدولة المصرية

وأضافت إسحق في بيان لها أن الحوار الوطني أثبت نفسه تماما ونجح في التعاطي مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية بنجاح شديد خلال الفترة الماضية، وهو ما يُثبت جدية الدولة المصرية في استكماله خلال الفترة المقبلة، كما أن الاهتمام بالحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار والقوى السياسية بجميع أشكالها يأتي من حرص القيادة على نجاح هذا الحوار.

تحتاج تضافر الجهود من جميع أفراد الشعب

وأوضحت أن الدولة المصرية تمر في الوقت الحالي بالعديد من التحديات الاقتصادية التي تحتاج تضافر الجهود من جميع أفراد الشعب والمصري والمسئولين، فضلا عن ضرورة تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية لصياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد الحكم.

واختتمت إسحق بأن استئناف الحوار الوطني فكرة جديدة في حد ذاتها لفتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة ومناقشة وتبادل وجهات النظر المختلفة، فضلا عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثق في العقول المصرية وقدرتها على إنهاء المشكلات التي تعاني منها حاليا.