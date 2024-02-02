الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأحد.. "الشيوخ" يستأنف جلساته بمناقشة تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

يستأنف  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،  بعد غد الأحد جلساته العامة، حيث يناقش خلال جلسته طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائب حسام الخولي، وعشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

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مجلس الشيوخ يناقش سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه الأسبوع المقبل

18 تقريرًا للجان النوعية

كما ينظر المجلس 18 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وتشمل تقرير لجنـة الطاقـة والبيئـة والقـوى العاملـة، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب رمضـان إمـام، بشأن إعادة فتح المكتـب الخـاص بخدمات شـحن كـروت الغـاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية التابع لشركة بتروتريد، وتتضمن 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن اقتراحات برغبات مقدمة من النائب محمـد صـلاح البـدري، بشأن إضـافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي.

 

التمكين الرقمـي للطفل وحمايتـه فـي البيئـة الرقمية

كما ينظر المجلس تقرير حول اقتراح برغبة من النائبـة هبـة شـاروبيم، بشـأن "تـدريس العلـوم الإنسانية والاجتماعيـة بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر ومن النائبـة  كاميليـا صـبحي، بشـأن "التمكين الرقمـي للطفل وحمايتـه فـي البيئـة الرقمية".

 وتشمل أيضًا 6 تقارير للجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة من النـواب محمـود أبـو سـديرة وأحمـد جـلال أبـو الـدهب ومجـدي القاض بشأن: "سرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال في مستشفى طما بسوهاج"، و3 اقتراحات برغبـة من النائـب مـؤمن معـاذ بشـأن "تـوفير أماكن لمكاتـب العلاج على نفقة الدولة بالوادي الجديد بمراكز الفرافرة، وبلاط، وباريس" وبشـأن "إنشـاء قسـم للأمراض النفسية وعـلاج الإدمـان بمحافظة الوادي الجديد" وبشـأن "إنشـاء مجمـع للتأمين الصحي بالوادي الجديـد بمدينة الخارجة" واقتراح من النائـب أحمـد عبـدالماجـد الأحمـر، بشـأن "سـرعة انشـاء مستشفى بنقـادة المركزي الجديد"، وكذلك اقتراح من النائب أحمـد عبـدالماجـد الأحمـر، بشـأن "إنشاء مستشفى متخصـص لعـلاج الأمراض النفسية والإدمان بمحافظة قنا".

مجلس الشيوخ الأحد طلب مناقشة عامة المحاصيل والفواكه الصادرات المصرية

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