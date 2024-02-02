الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الشيوخ الأمريكى يعتزم التصويت على مشروع قانون لتمويل كييف الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ الأمريكى
مجلس الشيوخ الأمريكى

صرح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر، أن المجلس سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يجمع بين تمويل دعم أوكرانيا وتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال شومر في حديثه إلى أعضاء مجلس الشيوخ أمس الخميس: "في ما يتعلق بتوقيت التصويت، أخطط للانتقال إلى المرحلة النهائية من المناقشة يوم الاثنين (5 فبراير)، لذلك سيتم إجراء التصويت الأول على مشروع القانون المتعلق بتخصيص تمويل إضافي لاحتياجات الأمن القومي، في موعد أقصاه الأربعاء (7 فبراير)".

وذكر شومر أن النص الكامل لمشروع القانون سيتم نشره هذا الأسبوع  أو في موعد أقصاه الأحد".

ووفقا له، سيكون لدى المشرعين الوقت الكافي للتعرف على الوثيقة والاستعداد للتصويت.

يذكر أن البيت الأبيض يعتزم تمرير تشريع فى الكونجرس، يقضى بتخصيص 106 مليارات دولار لتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغيرها.

ويشترط الجمهوريون على البيت الأبيض اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الحدود مع المكسيك ومحاربة الهجرة غير الشرعية، لموافقتهم على طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص الموارد لتمويل البرامج الحكومية الأخرى.

وفي غياب الاتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض على التمويل، قد يواجه الجيش الأوكرانى وضعا صعبا.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

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