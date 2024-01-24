"مصر أكتوبر": دعوة الرئيس لحوار وطني اقتصادي يعكس درايته بالشارع المصري

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة ال ٧٢، موضحة أنها بعثت برسائل طمأنة للمصريبن والفلسطينيين معا حول أوضاع المعيشة والأزمة الاقتصادية وموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

دعوة السيسي لحوار وطني اقتصادي يعكس متابعته لما يدور في الشارع

أكدت" مديح" فى تصريحات لها منذ قليل، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يكون أكثر عمقا وشمولية، يعكس دراية الرئيس ومتابعته لما يدور فى الشارع المصري بشأن الاقتصاد وارتفاع الأسعار، موضحة أن الأزمات العالمية سببت ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار.

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، فضلا عن عدم تخلى الدولة المصرية عن دعم الأشقاء فى غزة بأي شكلا من الأشكال، مشيرة إلى كلمته "سنواصل دعما ووقوفنا بجانب الأشقاء فى غزة".

ووجهت الشكر والتحية والتهنئة لرجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، اللذين قدموا الغالي والنفيس لخدمة وطننا والحفاظ على استقراره.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي “إنّ الحوار الوطني كان فرصة جيدة إننا نتحدث في موضوعات كثيرة جدًا سياسية واقتصادية وإجتماعية وأمنية، إحنا هنطلق حوار وطني تاني، إحنا محتاجين نطلق حوار أعمق وشامل فيما يخص الاقتصاد”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ72: “أنا بسمع كتير من المحللين الاقتصاديين بيتكلموا في القنوات والجرائد، ولكن أنا عايز أقول إن في فرق كبير ما بين إنك تقول رأي، وبين إنك تنفذه مع رأي عام ودولة”.

وتابع: “الاقتصاديين قالوا لنا إننا محتاجين نعمل انكماش شديد جدًا في الاقتصاد بتاعنا وإننا نوقف كافة المشروعات اللي بنفذها، ومن المنظور الاقتصادي وجهة النظر دي جيدة، لكن أنا بقول إن المشروعات دي بتشغل 5 و6 مليون، عشان كدا بسألكوا إنتوا يا مصريين أخلي كل دا يقفل ويروح؟”.

أوضح: “الدنيا غالية بس كلنا نقدر نعيش، لو نستحمل هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكلة دي، أنا مقدر الظروف الصعبة اللي البلد بتمر بيها ومقدر أكثر صلابة المصريين، أنا عارف إن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية”.