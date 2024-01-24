الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة شيماء نبيه تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

الدكتورة شيماء محمود
الدكتورة شيماء محمود نبيه

تقدمت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب،بالتهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولكل ضباط وأفراد وجنود رجال الشرطة  بمناسبة الـ72 عيد الشرطة  الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام مؤكدة ان رجال الشرطة في هذا اليوم سطروا أروع المثل في الحفاظ علي الوطن والتضحية من اجله، وكان ملحمة وطنية جسدت التلاحم بين الشعب ورجال الشرطة ضد العدوان.

وقالت "نبيه"، إن رجال الشرطة يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لحفظ الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، ويدرك المصريين  نعمة الأمن الذي لا تقدر بثمن.

 رجال الشرطة قدموا التضحيات وحققوا نجاحات

 وتابعت قائلة: إن  رجال الشرطة قدموا التضحيات وحققوا نجاحات  كبيرة في سبيل عودة الأمن،وذلك عبرمواجهة الأرهاب والأرهابيين بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، فتحية لكل الأبطال الذين ضحوا من اجل أمن هذا البلد وسلامة  مواطنيه.
وثمنت "نبيه  " جهود رجال الشرطة في الضربات الإستباقية للعناصر الاجرامية  والتي تمنع حدوث الجريمة، وذلك كله إنعكس علي حالة الامن الذي تنعم به مصر،  مؤكدة أن الشعب المصري العيم يعرف معني الأمن الذي يعيش فيه بفضل رجال الشرطة در ويجٌل تضحيات رجال الشرطة البواسل على مر التاريخ والتي ترجمتها جهود الأبطال في اقرار رسالة الأمن السامية للدفاع عن مصر.
وأشارت عضو مجلس النواب، ان مصر تتمتع باستقرار أمني وسط منطقة تموج بالازمات، وهذا الأمن هو دعامة للأستقرار ولاقامة المشروعات وجذب الإستثمارات والتنمية الإقتصادية  
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الداخلية رجال الشرطة القوات المسلحة عيد الشرطة

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