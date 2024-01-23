رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية يهنئ أبطال الشرطة بعيدهم الـ 72

وجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال وقيادات وابطال وزارة الداخلية " جنود وضباط " وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ " 72 بعيد الشرطة داعيًا المولي عز وجل يعينهم على حماية أمن واستقرار الوطن وأن يتقبل أرواح شهداءهم في أعلى عليين.

25 يناير شاهد تاريخي علي بسالة الأبطال

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أنه رغم مرور 72 عاما ستبقي ذكري الاحتفال بعيد الشرطة شاهد تاريخي علي بسالة ابطال صنعوا مجد تتباهي به الاجيال.. ذكري عزيزة نستلهم منها معاني النضال والوفاء والاخلاص لتراب الوطن.. ذكري نحتفل فيها برجال اوفياء ضحوا بارواحهم ورفضوا اخلاء محافظة الاسماعيلية.. ورفضوا تسليم سلاحهم للاحتلال الانجليزي في 25 يناير عام 1952 فسقط ما يزيد عن 50 شهيد و80 جريح فكانوا علي موعد مع الحياة الابدية، موعد مع مجد خالد وذكري باقية.

تضحيات رجال الشرطة وجهودهم من أجل حفظ الأمن

وقال اللواء رؤوف السيد علي بان تضحيات رجال الشرطة وجهودهم من أجل حفظ الأمن والأمان ستظل محل تقدير وعرفان بالجميل لابطال قدموا حياتهم وارواحهم فداء لامن المواطن مضيفا بان التاريخ والحاضر شاهد عيان علي مسيرة حافلة بالعطاء ومليئة بالمواقف والاحداث التي تتجلي فيها الوطنية والوفاء والايثار في ابهي صورها.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إلى أن الحدث التاريخي لابطال الداخلية في 25 يناير عام 1952 سيبقي خير دليل علي تضحيات رجال قاوموا الاستعمار ورفضوا الاستسلام وقدموا نموذج مشرف من العزة والكرامة والشموخ الذي يمثل هيبة للوطن لذا استحق هذا اليوم ان يكون عيدًا لابطال تفخر بهم مصر والمصريين.