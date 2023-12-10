"الحركة الوطنية": مشهد إقبال الناخبين على الصناديق "يعكس وعى الشعب"

أدلى اللواء رءوف السيد، رئيس حزب الحركة المصرية، بصوته الانتخابي فى الانتخابات الرئاسية، الأحد، بمقر لجنته الانتخابية في مصر الجديدة، مؤكدًا في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته أن مصر ستبقى بلدًا عظيمًا بشعبها ومؤسساتها وأجهزتها وقيادتها.

وقال رءوف إن ما نشهده من إقبال من الناخبين أمام اللجان فى الانتخابات الرئاسية مؤشر إيجابي يعكس وعي الشعب وحرصه على مستقبل بلده ضد حملات التشويه والتشكيك.

ضرورة إعلاء مصلحة الدولة

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن الوقت حرج والظروف الإقليمية المحيطة بنا صعبة، وتواجه الدولة تحديات جسيمة والمشهد أحوج منا جميعًا إلى ضرورة إعلاء مصلحة الدولة والالتفاف حول قيادتها السياسية لحين العبور من هذا النفق المظلم الذي فرضته التداعيات الدولية والنزاعات الإقليمية في المنطقة.

ووجه رئيس حزب الحركة المصرية نداءً إلى كل المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات لأن صوتنا الانتخابي، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، أمانة تقتضي من الجميع المبادرة بالمشاركة في أهم استحقاق انتخابي تشهده مصر لاختيار رئيس قادر على حماية مصر وحماية أمنها القومي.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات الرئاسة المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

إشراف قضائي كامل

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، حيث تشهد تنافس 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري).