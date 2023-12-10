الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"ولادك أهم".. اصطفاف عدد كبير من الشباب أمام مدرسة الخط العربى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص عدد كبير من الشباب على الاصطفاف أمام  لجنة مدرسة الخط العربي، في شارع نوبار، في منطقة وسط البلد، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

قال محمد علاء، أحد الشباب الذين توافدوا على لجنة الخط العربي من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لـ"الدستور"، إنه جاء لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والتصويت له حتى تستمر عجلة التنمية والتطوير في كل المجالات.

فيما قال محمد إبراهيم، أحد المواطنين، إن الانتخابات الرئاسية تزيد من رغبة المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية، ونحن هنا للمشاركة في العرس الديمقراطي الكبير.

وأضاف سمير محمد أنه سيدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وجاء لتصدير صورة للعالم أن الشعب المصري سيقف خلف قيادة الدولة وسيساندها حتى الرمق الأخير.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابياً، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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