الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رسالة من تحت الأنقاض.. "ألما" قصة طفلة فلسطينية تحدت قصف الاحتلال (فيديو)

الطفلة ألما
الطفلة ألما

« كلهم عايشيين.. انقذوا أخواتي وأمي وستي.. طلعوهم كلهم وأنا بالأخر».. تسربت تلك الصرخات لطفلة فلسطينية من تحت أنقاض منزلها المنهار جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

تعالت صرخات الطفلة الفلسطيمنية “ألما” تُطالب الأهالي بإنقاذ أسرتها التي قبعت بالكامل لتحت الأنقاض، بعد أن هدمت صواريخ الاحتلال منزلها، قبل أن يتدخلوا سريعًا ويخرجوها من تحت الركام.

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مجرد أن خرجت الطفلة “ألما”، بدأت في إرشاد الأهالي لموقع باقي أفراد أسرتها تحت الركام، ورغم صغر سنها وضعف قوتها جراء الانهيار، إلا أنها بدأت في مساعدة المنقذين للبحث عن أمها ووالدها وشقيقتها رحاب وأخوها الصغير طرزان.

لتضرب ألما مثالًا للعالم بأن الشعب الفلسطيني وأطفاله لن ولم يستسلموا ولن يتركوا أهلهم وأراضيهم للاحتلال الصهيوني الغاشم، الذين يفتك بالأطفال والصغار وحتى الأطفال الخدج لم ينجوا من فزاعة العدوان الصهيوني.
 

الاحتلال الصهيونى الشعب الفلسطيني يفتك بالأطفال الاطفال الخدج العدوان الصهيوني للاحتلال الصهيوني

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