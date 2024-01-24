عضو بمجلس الشيوخ: إسرائيل دأبت على ترويج الأكاذيب

أكد النائب حمادة قرشي، عضو مجلس الشيوخ، أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، ورافض لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطنين حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية، مستنكرًا في تصريحات صحفية له اليوم، ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي حول وجود عمليات لتهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلي قطاع غزة عبر الأنفاق من الأراضي المصرية، مؤكدًا أنها ضمن أكاذيب لدولة الاحتلال في محاولة لتشتيت الانتباه عن جرائمها ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

مصر تدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني

وأضاف قرشي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دأبت علي ترويج الأكاذيب ضد الدولة المصرية، ولكن الحقائق متكشفة للعالم أجمع حول ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرًا إلي أن مصر تدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني علي مدار تاريخ القضية، وأن الحل لإنهاء الأزمة هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتناهو وعدد من مسئولي دولة الاحتلال يروجون المزاعم حول محور فلادلفيا بعد فشلهم داخليًا في الحرب الدائرة ضد الفلسطينين، مؤكدًا أن مصر رفضت رفضًا قاطعًا لأي محاولات إسرائيلية لاحتلال المحور مثمنا بيان الهيئة العامة للاستعلامات للرد على هذه الأكاذيب والتأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، وأن مصر فضلًا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهى قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.

وأكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن موقف مصر داعم للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين.