الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق نصير يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ72 للشرطة: ذكرى غالية في سجل الوطنية

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير

تقدم النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية.

وقال اللواء طارق نصير إن يوم 25 يناير ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث جسد فيها أبطال الشرطة المصرية في معركة الإسماعيلية أسمى معاني التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب هذا الوطن.

معركة الإسماعيلية عام 1952 لوحة خالدة

وأكد اللواء طارق نصير أن معركة الإسماعيلية عام 1952 لوحة خالدة تلاحمت فيها بطولات أبطال رجال "الشرطة البواسل والشعب" أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي ليشهد العالم أجمع أن المصريين يدا واحدة أمام العدوان الغاشم وستظل هذه الذكرى الخالدة محفورة في قلوب المصريين وشاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

ووجه وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ خالص التحية والعرفان لأسر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل رفعه هذا الوطن.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا لملحمة معركة الإسماعيلية التي حدثت في 25 يناير 1952، حيث قدّم رجال الشرطة عملًا بطوليًا آنذاك، أمام قوات الاحتلال الإنجليزي الغاشم، وظلوا في أماكنهم رافضين رفع الراية البيضاء داخل مبنى المحافظة.

ووقع في تلك الملحمة 50 شهيدًا و80 جريحًا من قوات الشرطة المصرية في تلك المعركة، لتحتفل مصر منذ ذلك اليوم بعيد الشرطة المصرية.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

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