الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أولى مُشاركاتها كعضو بـ "البريكس".. رؤى مصرية لتعزيز التعاون بين دول التجمع

البريكس
البريكس

شاركت مصر للمرة الأولى في اجتماعات “البريكس” بعد انضمامها كعضو كامل اعتبارًا من الأول من يناير 2024.

وحضر السفير راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف وممثل مصر لدى البريكس، اجتماعات الممثلين الشخصيين لقادة دول البريكس والتي عقدت في موسكو بمشاركة السفير نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية بروسيا.

وصرح السفير راجي الإتربي، أن هذا الاجتماع يعد الأول ضمن سلسلة اجتماعات وفعاليات تنظمها الرئاسة الروسية للبريكس خلال العام الجاري، لبحث التعاون فى المجالات المختلفة، كما يأتي بعد قيام الدول المؤسسة للتجمع بدعوة عدة دول للانضمام لعضوية التجمع، بما فى ذلك مصر والإمارات وإيران وأثيوبيا.

واكد أن عضوية مصر بالتجمع تتسق مع ثقلها الاستراتيجي على أصعدة مختلفة، وما تقدمه من إسهامات لتعزيز السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عما يتيحه الاقتصاد المصري من فرص عديدة لجذب الاستثمارات من دول البريكس ودفع التبادل التجارى معها، كما تضم الأولويات المصرية تجاه البريكس دفع جهود التحول الصناعي، وتكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا واللوجستيات. 

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - أن مساعد وزير الخارجية أوضح أن الرئاسة الروسية للبريكس استعرضت خلال الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة العمل التي أعدتها للعام الجاري، وصولًا إلى قمة البريكس السادسة عشر والمزمع عقدها في شهر أكتوبر 2024 في مدينة كازان الروسية.

رؤى ومقترحات مصرية لتعزيز التعاون بين أعضاء البريكس 

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وأضاف أن الدول الأعضاء قدمت رؤيتها حول الأولويات التي يتعين التركيز عليها في الفترة المقبلة.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الرؤى والمقترحات المصرية بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بين دول البريكس لاقت تأييدًا واسعًا، بما في ذلك دعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، ودفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز الروابط بين البريكس والقارة الأفريقية، وإنشاء صلات مؤسسية بين الهيئات المعنية بالاستثمار بدول البريكس، والعمل على تطوير نظم المدفوعات بين دول التجمع بالعملات الوطنية.

البريكس نظم المدفوعات دول البريكس تمثيل الدول النامية عضوية مصر بالتجمع وزير الخارجية

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