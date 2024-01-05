هل "البريكس" سيمثل إضافة لمصر في الاستثمار المباشر خلال الفترة الحالية؟

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الإقتصادي، أن إنضمام مصر لـ"البريكس" سيضيف لها الكثير من المزايا وسينتعش الإقتصاد بشكل كبير، ومن المتوقع أن يزود الاستثمار المباشر حتى خلال الفترة الحالية.

وأضاف الخبير الإقتصادي، خلال استضافته ببرنامج "مصر جديدة"، والمذاع علي فضائية "etc"، أن مصر يمكن أن تمنح لدول أعضاء البريكس الرخصة الذهبية، الأمر الذي يساهم في جذب العديد من الأستثمارات الأجنبية.

وأشار "نافع"، إلى أنه على مصر أن تنتهز فرصة الإنضمام لبريكس، من خلال جذب الإستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أننا لابد من تقليل نسبة التضخم من أجل زيادة فرص الإستثمار.

ونوه "نافع"، أن المستثمر المحلي يمكن أن يستفيد من إنضمام مصر لـ"البريكس"، من خلال توفير تغير العملة بشكل ميسر، رفع كفاءة العاملين لديه، بالإضافة إلى تسهيل حركة التجارة بمصاريف أقل.