رئيس "إفريقية النواب": مصر تسعى للتعامل مع دول "البريكس" بالعملات المحلية

أعرب النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن طموحات مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) بعد انضمامها رسميا إلى المجموعة.

وقال الجبلي، في حوار تلفزيوني مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، إن مصر تسعى للتعامل مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية بدلا من الدولار، مشيرا إلى أن هذه الدول تمثل أكبر شركاء تجاريين لمصر.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيساعد في تخفيف الضغط على العملة الأمريكية وتوفير العملات الصعبة، موضحا أن مصر تمتلك علاقات قوية مع دول بريكس وترغب في تثبيت تواجدها والاستفادة من تجاربها وتكنولوجياتها في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة.

وأضاف أن مصر تهدف إلى إقامة مشروعات صناعية مشتركة مع روسيا والصين على أرضها لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا دور مجتمع الأعمال في دعم جهود الدولة المصرية في الاندماج في مجموعة بريكس والاستفادة من فرصها وتحدياتها، وأشاد بالجهود الحكومية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي والاقتصادي.