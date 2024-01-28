الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالي: التراكمات الإقليمية تهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

في حديثها عن الوضع الإقليمي المتوتر، حذرت الإعلامية قصواء الخلالي، من أن التراكمات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي شهدناها في الفترة الأخيرة قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، مستندة إلى بعض الدراسات الدولية التي تتنبأ بذلك.

وأشارت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "CBC"، إلى أن القضية الفلسطينية والتوترات في البحر الأحمر هما من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، مطالبة ببذل المزيد من الجهود لإيجاد حلول سلمية لهذه الأزمات.

وأعربت الخلالي، عن تطلعها لرؤية دور فاعل للمجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

قصواء الخلالي حرب عالمية ثالثة حرب عالمية في المساء مع قصواء القضية الفلسطينية البحر الاحمر الشعب الفلسطيني القدس

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