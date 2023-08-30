"الإحصاء": 30 مليار دولار وفر متوقع من انضمام مصر لـ"البريكس"

كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس سيسهم فى توفير ما يقارب 30 مليار دولار سنويًا، مع بدء تفعيل عضويها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2024، والتي تمثل متوسط حجم الإنفاق الدولاري على واردات مصر من الدول الأعضاء في البريكس.

ترشيد الحصيلة الدولارية

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن واردات مصر من دول العالم تتراوح بين 90و100 مليار دولار سنويًا، وبالتالي فإن الاعتماد على العملات المحلية فى حركة التبادل التجارى مع الدول الأعضاء فى تجمع البريكس بدلًا من عملة الدولار، سيسهم في ترشيد الإنفاق الدولاري على الواردات بنحو الثلث، بما يتيح للدولة توفير حصيلة إضافية من الدولار يمكن توجيهها لبنود إنفاق أخرى ذات أولوية.

تأثيرها على عوائد الصادرات "محدود"

وأشار إلى أنه من المتوقع انعكاس تلك الخطوات على أسعار السلع فى السوق المحلى، بعدما سجلت ارتفاعات متتالية على مدار العام ونصف العام الماضى منذ اندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من شح فى موارد النقد الأجنبى وبخاصة الدولار، وبالتالي انخفض المعروض من السلع فى ظل انكماش حركة الاستيراد، وهو ما يمكن أن يتحسن بشكل كبير مع إعادة مرونة حركة الاستيراد وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لإعادة استقرار الأسعار دون قفزات شاذة جديدة.

وفي الإطار ذاته، أظهر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 10.5%، وتشكل واردات مصر من دول البريكس نحو 26.2 مليار دولار مقابل صادرات تبلغ نحو 4.8 مليار دولار.

وتأتى الصين فى المرتبة الأولى بين دول مجموعة البريكس الأعلى تصديرًا لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 133 مليون دولار، وتتمثل أبرز السلع المستوردة من تلك الدول فى أجهزة كهربائية وآلات وملابس، وحبوب ووقود.

أما على صعيد الصادرات، فلا تتعدى الصادرات المصرية لدول تجمع البريكس 4.8 مليار دولار، والتى توزع بين الهند 1.9 مليار دولار، الصين 1.8 مليار دولار، روسيا 595.1 مليون دولار ، البرازيل 402 مليون دولار ، جنوب إفريقيا 118 مليون دولار.