الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 12.5 مليار دولار واردات مصر من السلع الوسيطة خلال 5 أشهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انكماش واردات مصر من السلع الوسيطة إلى 12.5 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2023، مقابل 16.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.6 مليار دولار.

هبوط واردات الحديد

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن واردات مواد أولية من حديد أو صلب سجلت أكبر تراجع إلى 1.5 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 2.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار، يليها واردات لدائن بأشكالها الأولية، والتى تراجعت قيمتها إلى حدود 1.3 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 2.06 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 668.3 مليون دولار.

تراجع واردات السيارات 

وسجلت واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 1.3 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 373.9 مليون دولار، كما تراجعت واردات خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية إلى حدود 454 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 500 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وهبطت واردات أجزاء للسيارات إلى حدود 241.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 325 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 83.1 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن تراجع الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم إلى حدود 33.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو من عام 2023 مقابل 42.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 8.7 مليار دولار.

جهاز الإحصاء واردات مصر السلع الوسيطة حديد أو صلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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