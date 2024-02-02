النائبة ميرال الهريدى: الحوار الوطنى طوق نجاة لمواجهة التحديات الاقتصادية

قالت ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن استئناف الحوار الوطني في مرحلته الثانية يمثل نجاحًا ملموسًا للمرحلة الأولى منه التي انتهت بكم كبير من التوصيات حول أكثر القضايا التي كانت تحتاج لحلول عملية يمكن تفعيلها على أرض الواقع، سواء التي تم التناقش حولها في القضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.

وأكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في بيان لها، أن الحوار الوطني يمثل الآن طوق نجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة بنتائج إيجابية لا سيما بعد إتاحة المشاركة من قبل كل فصائل المجتمع المصري والتناقش والتباحث حول أهم الملفات التي بحاجة إلى حلول فعالة يمكن أن تكون قادرة على مواجهة كل التحديات والتداعيات التي تسببت فيها الظروف والأطر الخارجية.

وأشارت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على تنفيذ كل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترجمتها إلى تحركات فعلية وسريعة قادرة على حشد كل الجهود وتضافر كل المقومات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تستلزم بالضرورة النظر إلى المواطن المصري البسيط الذي في أمس الحاجة إلى تنظيم وضبط الأسواق وإحكام السيطرة والرقابة على التجار.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الحوار الوطني في المرحلة الأولى نجح في خلق حالة من الزخم في الشارع المصري، ونجح في تحقيق كل الأهداف التي جاء من أجلها إلى أن أصبح واقعًا ملموسًا وحالة حوار مستمرة ومتواصلة.