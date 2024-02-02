"شباب الشيوخ": استكمال جلسات الحوار الوطنى يؤكد رغبة القيادة السياسية لحل جميع المشكلات

أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن استكمال جلسات الحوار الوطني، ووضع ملف الاقتصاد على رأس أولويات المرحلة الثانية، يُعد خطوة مهمة تؤكد رغبة القيادة السياسية في وضع حلول لجميع المشكلات والأزمات الاقتصادية الراهنة.

استئناف جلسات الحوار الوطنى

وأوضح النائب أحمد دياب، في بيانٍ له، أن استئناف جلسات الحوار الوطني يأتي في توقيت صعب للغاية، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من جلسات الحوار الوطني ستكون أكثر فاعلية وعملية من خلال إشراك كل فئات المجتمع لمناقشة جميع القضايا والمشكلات التي يعاني منها الوطن، وسيكون على رأسها الأزمة الاقتصادية.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى أن وثيقة «أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024- 2030» ستكون مطروحة على طاولة المرحلة الثانية من الحوار الوطني، مؤكدا أن هذه الوثيقة مخصصة للأوضاع الاقتصادية الحالية.

وتابع النائب أحمد دياب أن الدولة تسعى من خلال جلسات الحوار الوطني لبحث سبل التخفيف عن المواطن المصري، وعمل كل ما يصب في مصلحته لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة، موضحا أن الجميع ينتظر من المرحلة الثانية للحوار عرض رؤى وأفكار واقعية قابلة للتنفيذ.

يذكر أنه أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، على أن يركز الحوار في مرحلته الثانية على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية.

وثمَّن مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمام وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية نظرًا للحيوية التي حققها في مرحلته الأولى.