الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأوقاف" تُخصص 3 ملايين جنيه دفعة أولى لترميم مسجد السلطان أبوالعلا

وفدًا من لجنة الشئون
وفدًا من لجنة الشئون الدينية بـمجلس النواب

تفقد اليوم الأربعاء، وفدًا من لجنة الشئون الدينية بـمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد أبوهاشم، وكيل اللجنة مسجد السلطان أبوالعلا بحي بولاق أبوالعلا، وذلك بحضور مقدم  طلب الإحاطة النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب وبحضور مسئولي وزرات الأوقاف والآثار والتنمية المحلية.


وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي، إنه تقدم بطلب الاحاطة السابق مناقشته باللجنة؛ نظرًا لمكانة مسجد السلطان أبو العلا التاريخية وأثريته ولم يتم  ترميمه ورفع كفاءه المسجد منذ عهد السلطان فؤاد، رغم أنه يحتوي  على تراث معماري وإسلامي.

وأوضح أنه بناء علي  طلب الإحاطة  تفقدت اللجنه المسجد اليوم،  وقررت وزارة  الاوقاف اعتماد مبلغ مالي يصل قيمته الي  ثلاثه مليون وثمانه الف جنيه كدفعه اولي للبدء التنفيذ،ومن المقرر أن يقوم قطاع المشروعات بوزارة السياحه والاثار بالتنفيذ والإشراف تنفيذا لقرار لجنه الشئون الدينية.

 

وفدًا من لجنة الشئون الدينية بـمجلس النواب
وفدًا من لجنة الشئون الدينية بـمجلس النواب
وفدًا من لجنة الشئون الدينية بـمجلس النواب
وفدًا من لجنة الشئون الدينية بـمجلس النواب
لجنة الشئون الدينية مجلس النواب مسجد السلطان أبوالعلا بولاق ابوالعلا وزارة السياحة التنمية المحلية

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