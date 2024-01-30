"نقل النواب": "أرباح السكة الحديد" تعكس إرادة القيادة السياسية لتطوير الهيئة

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هيئة السكة الحديد أصبحت تحقق أرباحًا بعد أن كان معروفا عنها أنها تعاني من الخسائر المستمرة وهذا يعكس وجود إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية لتطوير الهيئة وتقديم خدمه تليق بالمواطن المصري الذي يستخدم السكة الحديد.

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم، للاستماع لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري عما تم إنجازه من المخطط الاستراتيجي للطرق على مستوى الجمهورية، والمستهدف إنجازه خلال المرحلة القادمة، والخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحويل الطرق الجديدة إلى محاور تنمية.

أكد “عابد” أن هيئة السكة الحديد مع اكتمال المنظومه الجديدة سيصل القطار في موعده، ولن يكون هناك تأخير في مواعيدها، لافتا إلي أنه الآن أصبحت لدينا خطوط سكة حديد، مشيرا إلي أن كل مكان أو منطقة يمر بها القطار فهو يعطي لها قوة مضافة ويغير خريطة التنمية بها، وتقام المشروعات التنموية.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات على أن اللجنة تتابع الطفرة الكبيرة التي حدثت في السكة الحديد في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل دائمًا على أرض الواقع وتتابع من خلال أعضائها وأي طلب إحاطة يقدم من النواب للجنة ستكون له حلول من خلال لجان متابعة الطلبات.