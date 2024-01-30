الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. رئيس سكك حديد مصر يستعرض خطة تطوير المنظومة أمام "النواب"

حنفي جبالي
حنفي جبالي

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى بيان من رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن خطة تطوير منظومة السكك الحديدية وما تم إنجازه منها والمستهدف خلال الفترة القادمة.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبصفة نهائية قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.

كما وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس   وبصفة نهائية على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

واستعرض النائب حسن عمار، مقرر اللجنة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الجلسة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصي عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح أن اللجنة توصي في تقريرها بالموافقة على الاتفاقية التي تأتي في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وتعميقًا للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تسعي الحكومة المصرية من خلالها إلى تطوير سعات تخزين القمح من خلال بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية بأكثر من 10%، وذلك لتعزيز كفاءة سلسلة توريد القمح المحلي، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للدولة المصرية، كون مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، ومن ثم فكان من الضروري توفير صوامع مؤهلة لتخزين كميات ضخمة من القمح للحفاظ عليى هذا المنتج المهم والحيوي، بالإضافة إلى توفير احتياطي إستراتيجي منه داخل البلاد تحسبًا لأيه ظروف طارئة.

رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية لسكك حديد مصر وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2020 للمؤهلات العليا القومية لسكك حديد مصر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب

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