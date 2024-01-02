نقل البرلمان توصى بحل مشكلات السكة الحديد بالجيزة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تنفيذ كوبري مشاه أعلى السكة الحديد بمدينة العياط بمحافظة الجيزة.



وأوصت اللجنة، بسرعة الانتهاء من إنشاء كوبرى المشاه أعلي السكة الحديد بمدينة العياط، علي أن يتم نهو الأعمال خلال ثلاثة شهور.



كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة بشأن عدم صلاحية طريق مصر/ أسيوط الزراعي والحاجة إلى رفع كفاءته رغم أنه سبق التقدم بعدد من طلبات الإحاطة في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ الأعمال بطول الطريق، خاصة في مسافة ٥ كم بمنطقة مزغونة وأبورضوان.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن الحاجة الضرورية لتطوير محطة قطار العياط وخاصة فيما يتعلق بإصلاح التصدعات بالأرصفة، وضبط المناسيب بين ارتفاع الأرصفة ومداخل القطارات، وإحلال وتجديد جميع الأنوار والإضاءات بالمحطة وتنفيذ مظلات يحتمى بها الركاب، وكذلك وقوف بعض القطارات في الفترة المسائية وعلى وجه الخصوص القطار رقم 90.

وأوصت اللجنة، بسرعة معالجة كافة الملاحظات الواردة في طلب الإحاطة، وإنشاء مظلة وإحلال الأنوار وإصلاح التصدعات بالرصيف لحين القيام بتطوير شامل بمحطة العياط.