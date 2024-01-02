"نقل النواب": الهيدروجين الأخضر من المشروعات الجاذبة للاستثمارات ويوفر فرص عمل

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يهدف لإقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة.

وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن أكبر مخزون استراتيجي من الهيدروجين الأخضر يوجد في أمريكا والصين والهند، وهذا يعود إلى علم هذه الدول الكبرى أنه الفترة المقبلة عصر الطاقة النظيفة لا محالة، وأن الهيدروجين الأخضر هو المستقبل.

وأكد عابد، خلال كلمته اليوم، أن الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى أنه من المشروعات الجاذبة للاستثمارات، إلا أنه سيسهم بقوة في توفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى أن القانون يستهدف في المقام الأول لتحويل مصر لمركز استراتيجي وإقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج العالمي لأكثر من 40 مليار دولار، وهذا يعني مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل.