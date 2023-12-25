الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب علاء عابد: توحيد جميع القوى السياسية بمختلف تياراتها خلف الدولة المصرية واجب وطنى

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن توحيد جميع القوى السياسية بمختلف تياراتها سواء مؤيدة أو معارضة للوقوف خلف الدولة المصرية وقيادتها للحفاظ على الأمن القومي المصري بمثابة واجب وطني في ظل المتغيرات الراهنة.

وقال عابد، في تصريحات له، إن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها للتصدي للأخطار التي تواجهها مصر في الداخل والخارج، بما يحقق أمن البلاد والحفاظ على أمنها القومي وصيانة مقدرات الوطن.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أنَّ الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات، لذلك لا بد من توحيد جهود جميع الأطراف لمواجهتها، وأن نكون دائمًا في اتجاه الرأي العام الواحد للدولة المصرية، لافتًا إلى أنَّ تعدد القوى السياسية والحزبية يعمل على إثراء المشهد الوطني والفكري والثقافي، مما يسهم في دعم الدولة المصرية في كل المجالات، بما يحافظ على أمنها واستقرارها.

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