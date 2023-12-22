كرم جبر: مصر كانت تصعد سريعًا إلى قمة السقوط قبل 2014

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولة المصرية كانت تصعد بسرعة شديدة إلى قمة السقوط قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم عام 2014.

لم الشمل المصري

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الإيمان بالدولة المصرية وقوتها من أهم العوامل التي بدأ بها الرئيس السيسي حكمه، كما أن الرئيس اهتم بفكرة لم الشمل ووحدة الشعب وتعاونه مع الجيش المصري الذي يحرص كل الحرص على حماية الأمن القومي الخارجي والداخلي.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس السيسي استطاع أن يثبت دعائم الدولة في فترة حرجة، حيث استطاع الرئيس السيسي أن ينقل الدولة من مراحل الخطورة إلى الثبات، ثم التقدم.

مصر الصامدة

وأشار إلى أن مصر كانت على وشك الوقوع بين أنياب وأظافر الشياطين، ولولا تدخل الرئيس السيسي في هذا التوقيت لكان الشعب المصري فقد وطنه للأبد، معبرًا: "مصر صمدت يوم أن صمد جيشها في مواجهة التحديات، ويمكن القول إن الدول تنهار بانهيار جيوشها".