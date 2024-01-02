الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: حياة كريمة حققت نقلة حضارية بالريف المصرى

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعتبر من أهم المبادرات الإنسانية التي استفاد بها ملايين المصريين، موضحًا أن الهدف الرئيسي من تلك المبادرة تغيير الريف المصري والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المصرية.

تطوير قرى مصر

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية كانت ذا حكمة بالغة في اتخاذ قرارها حول البدء في مبادرة حياة كريمة منذ 5 سنوات، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان حريصا على التطوير والتغيير الذي شمل كل القرى بمختلف المحافظات، مقدما الشكر للرئيس السيسي، قائلا: «شكرا لرئيسنا لشعوره الإنساني والوطني تجاه المواطنين».

 التنمية الشاملة للتجمعات الريفية 

وأكد الجبلاوي أنه خلال 5 سنوات منذ بداية الإعلان عن مبادرة حياة كريمة حتى الآن والمبادرة حققت نجاحا فائقا في جنى ثمارها من التخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المناطق، حيث حققت المبادرة أيضًا التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، كما قضت على الفقر متعدد الأبعاد كما عملت المبادرة على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة إلى أنه حسب المصادر الرسمية  تم الانتهاء من تنفيذ 213 مشروعا بنسبة 61 %، وجار العمل على نحو 138 مشروعا بنسبة 39 %، ليصل إجمالي عدد المشروعات 351 مشروعا، تتضمن 124 سوقا حضارية، و97 موقف سيارات، و130 نقطة إطفاء، مشددا على أن هذه المشروعات كان لها دور كبيرة في النقلة الحضارية للريف المصري.

النائب محمد الجبلاوي حياة كريمه المبادرة الرئاسية المصريين الريف المصري

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