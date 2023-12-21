الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بشأن تكاليف تغيير عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء بشأن ما وصفه بمخالفات وزارة الكهرباء، فيما يتعلق بطلبات تغيير عدادات الكارت مسبقة الدفع إلى عدادات أخرى جديدة.

وأضاف النائب محمد الجبلاوي، في طلب الاحاطة، أن "وزارة الكهرباء تفرض أسعار وتكاليف جديدة على المواطنين، من خلال دفع مبالغ لتغيير عدادات الكارت المسبقة الدفع إلى عدادات أخرى بكارت مع دفع مبالغ باهظة للتغيير".

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين في مجموع مواده، وأعلن جبالى تأجيل اخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة. 


وينص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.


وعرف مشروع القانون النشاط التكنولوجى: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يُقرره المجلس الأعلى للجامعات، وطبقًا للائحة التنفيذية للقانون.

طلب إحاطة النائب محمد الجبلاوي لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب الكهرباء وزارة الكهرباء عدادات الكارت مسبقة الدفع

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